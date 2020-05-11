11 мая. Mossovetinfo.ru – Проверить действителен ли цифровой пропуск теперь можно в мобильном приложении «Московский транспорт», сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Доступна проверка пропусков по норму автомобиля для поездок на машине и по номеру карты «Тройка» для поездок в общественном транспорте.
С помощью приложения можно узнать актуальный статус пропуска и срок его действия. Кроме того, в приложении есть возможность сохранить пропуск в Apple Wallet and Google Pay. Обновленная версия приложения доступна на Android и IOS.
Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, о продлении пропускного режима до 31 мая.
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