11 мая. Mossovetinfo.ru – Проверить действителен ли цифровой пропуск теперь можно в мобильном приложении «Московский транспорт», сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.



Доступна проверка пропусков по норму автомобиля для поездок на машине и по номеру карты «Тройка» для поездок в общественном транспорте.



С помощью приложения можно узнать актуальный статус пропуска и срок его действия. Кроме того, в приложении есть возможность сохранить пропуск в Apple Wallet and Google Pay. Обновленная версия приложения доступна на Android и IOS.



Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, о продлении пропускного режима до 31 мая.