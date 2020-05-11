Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     11.05.2020 14:16

Цифровой пропуск теперь можно проверить в приложении «Московский транспорт»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦОДД  Московский транспорт  цифровые пропуска 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Проверить действителен ли цифровой пропуск теперь можно в мобильном приложении «Московский транспорт», сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Доступна проверка пропусков по норму автомобиля для поездок на машине и по номеру карты «Тройка» для поездок в общественном транспорте.

С помощью приложения можно узнать актуальный статус пропуска и срок его действия. Кроме того, в приложении есть возможность сохранить пропуск в Apple Wallet and Google Pay. Обновленная версия приложения доступна на Android и IOS.

Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса. 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, о продлении пропускного режима до 31 мая.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦОДД  Московский транспорт  цифровые пропуска 

Возврат к списку

Лента новостей

14:16 Город (Москва и область) Цифровой пропуск теперь можно проверить в приложении «Московский транспорт»

13:03 Власть Путин выступит с обращением к гражданам России во второй половине дня 11 мая

13:00 В России Названы регионы России с наибольшим числом нарушений режима самоизоляции

12:25 В мире Россия вышла на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

11:11 Происшествия Девять человек погибли в результате пожара в хосписе в Красногорске - СК

Актуальные материалы

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

16:26 Власть Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru