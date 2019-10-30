30 октября. Mossovetinfo.ru – Московских водителей просят не выезжать в город на летней резине в связи с первым снегом, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Также автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными, так как все отвыкли от зимы.
По прогнозам синоптиков, в среду, 30 октября, в Москве ожидается мокрый снег с дождем.
10:54 Город (Москва и область) Жители могут направить пожелания по проектам реновации в течение семи дней после собраний
10:36 Город (Москва и область) Предприниматели Москвы теперь могут подать заявку на субсидии через портал mos.ru
10:16 Город (Москва и область) ЦОДД попросил водителей не выезжать на летней резине в связи с первым снегом
09:52 Город (Москва и область) Ночь на 30 октября стала самой холодной в Москве с начала осени
09:34 Происшествия Автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем, пострадавших нет
17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы
16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием
13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин
12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию