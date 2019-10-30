30 октября. Mossovetinfo.ru – Московских водителей просят не выезжать в город на летней резине в связи с первым снегом, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Также автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными, так как все отвыкли от зимы.



По прогнозам синоптиков, в среду, 30 октября, в Москве ожидается мокрый снег с дождем.