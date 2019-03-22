22 марта. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендовал столичным автомобилистам воспользоваться для поездок метрополитеном в связи с непогодой, сообщение опубликовано в микроблоге ЦОДД в Twitter.



В сообщении указано, что в Москве сильный снегопад и плохая видимость, кроме того, на дорогах появились автомобилисты, которые уже «переобули» свои авто на летнюю резину. В результате движение осложнено, загруженность дорог оценивается в 6 баллов.



В случае поездок на собственных автомобилях, москвичей просят быть острожными и соблюдать дистанцию.