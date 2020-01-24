24 января. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движение рекомендовал московским автолюбителям до 19:00 пятницы, 24 января пользоваться для поездок по городу метро, МЦК и МЦД в связи с погодой, сообщение опубликовано в микроблоге ЦОДД в Twitter.
По прогнозам синоптиков, до вечера в Москве будет идти мокрый снег, на дорогах накат, возможно образование гололедицы.
В связи с погодными условиями движение в центре города и на вылетных магистралях будет плотным.
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