24 января. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движение рекомендовал московским автолюбителям до 19:00 пятницы, 24 января пользоваться для поездок по городу метро, МЦК и МЦД в связи с погодой, сообщение опубликовано в микроблоге ЦОДД в Twitter.



По прогнозам синоптиков, до вечера в Москве будет идти мокрый снег, на дорогах накат, возможно образование гололедицы.



В связи с погодными условиями движение в центре города и на вылетных магистралях будет плотным.