22 января. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендовал московским водителям в вечернее время воспользоваться для поездок по городу метро, МЦД и МЦК, сообщение опубликовано в микроблоге ЦОДД в Twitter.
Сообщается, что в Москве начался снегопад, на дорогах гололедица, все это осложняется плохой видимостью. Уже сейчас на московских дорогах начались затруднения, к вечеру они могут усилиться.
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