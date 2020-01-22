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Город (Москва и область)     22.01.2020 14:00

ЦОДД рекомендовал водителям ересесть вечером 22 января на общественный транспорт

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Теги:  ЦОДД  предупреждение  дорожная ситуация 

22 января. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендовал московским водителям в вечернее время воспользоваться для поездок по городу метро, МЦД и МЦК, сообщение опубликовано в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Сообщается, что в Москве начался снегопад, на дорогах гололедица, все это осложняется плохой видимостью. Уже сейчас на московских дорогах начались затруднения, к вечеру они могут усилиться.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  предупреждение  дорожная ситуация 

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