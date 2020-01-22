22 января. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендовал московским водителям в вечернее время воспользоваться для поездок по городу метро, МЦД и МЦК, сообщение опубликовано в микроблоге ЦОДД в Twitter.



Сообщается, что в Москве начался снегопад, на дорогах гололедица, все это осложняется плохой видимостью. Уже сейчас на московских дорогах начались затруднения, к вечеру они могут усилиться.