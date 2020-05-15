15 мая. Mossovetinfo.ru – Центральная пригородная пассажирская компания объявила о продлении абонементов, срок действия которых полностью или частично охватывает период режима самоизоляции с 30 марта до 31 мая, сообщается на официальном сайте ЦППК.
Срок действия абонементов будет продлен с 1 июня, по окончании действия режима самоизоляции. Абонементы будут продлены на то количество дней, которые входили в срок действия абонемента в период режима самоизоляции.
Срок действия абонементов будет продлен автоматически, пассажирам не нужно будет обращаться в кассы. Узнать о новом сроке действия пассажиры смогут в кассах, билетных автоматах и с помощью информационных терминалов.
В случае продления режима самоизоляции после 31 мая, срок продления абонементов может быть скорректирован, об этом будет объявлено дополнительно.
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