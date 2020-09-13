 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     13.09.2020 20:58

ЦСКА обыграл «Спартак» дерби

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  спорт  Спартак  ЦСКА 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе ЦСКА, завершилась со счетом 3:1. На гол Эсекьеля Понсе ЦСКА ответил ударами Хердура Магнуссона, Николы Влашича и Чидеры Эджуке.

За «Спартак» в дерби дебютировал нападающий Александр Кокорин, пропустивший начало сезона из-за травмы.

После семи туров «Спартак» имеет в своем активе 14 очков, ЦСКА набрал на одно очко меньше.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  спорт  Спартак  ЦСКА 

Возврат к списку

Лента новостей

20:58 Город (Москва и область) ЦСКА обыграл «Спартак» дерби

20:48 Город (Москва и область) Началась расшифровка результатов онлайн-голосования на выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино

13:43 Город (Москва и область) На дополнительных выборах в ТИК Бабушкинского района фиксируются нарушения

09:52 В мире Великобритания готовится отказаться от ряда норм закона о правах человека

20:22 Общество Температура воды в реке Чертановка в Москве поднялась до 50 градусов

Актуальные материалы

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru