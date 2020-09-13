13 сентября. Mossovetinfo.ru – ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая состоялась на стадионе ЦСКА, завершилась со счетом 3:1. На гол Эсекьеля Понсе ЦСКА ответил ударами Хердура Магнуссона, Николы Влашича и Чидеры Эджуке.
За «Спартак» в дерби дебютировал нападающий Александр Кокорин, пропустивший начало сезона из-за травмы.
После семи туров «Спартак» имеет в своем активе 14 очков, ЦСКА набрал на одно очко меньше.
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