13 сентября. Mossovetinfo.ru – ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу.



Встреча, которая состоялась на стадионе ЦСКА, завершилась со счетом 3:1. На гол Эсекьеля Понсе ЦСКА ответил ударами Хердура Магнуссона, Николы Влашича и Чидеры Эджуке.



За «Спартак» в дерби дебютировал нападающий Александр Кокорин, пропустивший начало сезона из-за травмы.



После семи туров «Спартак» имеет в своем активе 14 очков, ЦСКА набрал на одно очко меньше.