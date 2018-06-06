6 июня. Mossovetinfo.ru – Тверскую улицу не будут перекрывать в дни празднования Дня России, сообщает пресс-служба московского транспортного комплекса.



Сообщается, что ранее опубликованная информация о перекрытиях Тверской улицы, улиц Охотный ряд и Моховая, а также прилегающих переулков, более не актуальна.



Ранее сообщалось, что с 10 по 12 июня Тверская улица, улицы Охотный ряд и Моховая. А также несколько прилегающих переулков будут перекрыты для движения транспорта в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню России.