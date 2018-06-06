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Город (Москва и область)     06.06.2018 13:59

Тверская улица не будет перекрываться во время празднования Дня России

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Теги:  ограничение движения  отмена  Тверская улица  Охотный ряд  дорожное движение 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Тверскую улицу не будут перекрывать в дни празднования Дня России, сообщает пресс-служба московского транспортного комплекса.

Сообщается, что ранее опубликованная информация о перекрытиях Тверской улицы, улиц Охотный ряд и Моховая, а также прилегающих переулков, более не актуальна.

Ранее сообщалось, что с 10 по 12 июня Тверская улица, улицы Охотный ряд и Моховая. А также несколько прилегающих переулков будут перекрыты для движения транспорта в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню России.


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Карта места

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Теги: 
ограничение движения  отмена  Тверская улица  Охотный ряд  дорожное движение 

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