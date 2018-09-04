4 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, а также в связи с подготовкой к ним, часть улиц в Москве будет перекрыта для движения транспорта 7,8 и 9 сентября, сообщает портал mos.ru.
С 00:01 7 сентября и до 06:00 10 сентября будет перекрыто движение транспорта по участку Тверской улицы от Манежной площади до Бульварного кольца. Также в это время будут перекрыты для движения автомобилей Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский и Малый Гнездниковский переулки, а также Тверской проезд. Движение по ним откроют 10 сентября в 12:00.
С 00:01 7 сентября и до 06:00 10 сентября будет закрыт для проезда Большой Николопесковский переулок.
8 сентября с 12:00 до 17:00 будут перекрыты Цветной бульвар и прилегающая часть Садово-Сухаревской улицы, с 11:00 до 21:30 – улица Волхонка, а с 20:50 до 21:10 – Москворецкая улица.
9 сентября с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Также автомобилистам будет недоступен участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улица Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка.
Кроме того, в связи с выборами, которые пройдут 9 сентября в 80 регионах России, с 08:00 субботы, 8 сентября до 23:00 воскресенья, 9 сентября, будет закрыт для проезда Большой Черкасский переулок, в котором расположен ЦИК.
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