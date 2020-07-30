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Город (Москва и область)     30.07.2020 14:51

Тверскую улицу перекроют 8-9 августа для дорожных работ

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Теги:  Тверская улица  дорога  дорожные работы  перекрытие движения 

30 июля. Mossovetinfo.ru – Тверскую улицу перекроют для движения транспорта в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, для работ по замене асфальта, сообщает telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

Работы по замене асфальта будут проводить на участке от Пушкинской до Манежной площади.

В предыдущий раз асфальт на Тверской улице меняли в 2017 году. Планировалось, что новое покрытие прослужит не менее трех лет, а возможно и дольше. Необходимость замены асфальта может быть вызвана тем, что во время парада, прошедшего 24 июня, покрытие было повреждено.


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Карта места

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Теги: 
Тверская улица  дорога  дорожные работы  перекрытие движения 

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