30 июля. Mossovetinfo.ru – Тверскую улицу перекроют для движения транспорта в субботу и воскресенье, 8 и 9 августа, для работ по замене асфальта, сообщает telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источник в мэрии Москвы.



Работы по замене асфальта будут проводить на участке от Пушкинской до Манежной площади.



В предыдущий раз асфальт на Тверской улице меняли в 2017 году. Планировалось, что новое покрытие прослужит не менее трех лет, а возможно и дольше. Необходимость замены асфальта может быть вызвана тем, что во время парада, прошедшего 24 июня, покрытие было повреждено.