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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     31.12.2017 13:18

Тверскую улицу с 31 декабря по 2 января будут украшать залпы конфетти

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Теги:  Новый год  Новый год-2017  праздники  салюты  фейерверки 

31 декабря. Mossovetinfo.ru - На десяти площадках на Тверской улице каждый час с 31 декабря по 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти.

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, фейерверков на Тверской улице не будет.

Для запуска фейерверков подготовили 38 точек во всех округах Москвы. Большую часть из них запустят в 01:00 1 января.
 

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Карта места

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Теги: 
Новый год  Новый год-2017  праздники  салюты  фейерверки 

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