23:32 Город Новый год-2018. Поздравление Сергея Собянина
20:59 Город В Москве стартовали праздничные новогодние мероприятия.
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15:25 В России Новый год-2018. Поздравление Владимира Путина
23:32 Город Новый год-2018. Поздравление Сергея Собянина
15:25 В России Новый год-2018. Поздравление Владимира Путина
20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018