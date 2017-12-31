Тверскую улицу с 31 декабря по 2 января будут украшать залпы конфетти

31 декабря. Mossovetinfo.ru - На десяти площадках на Тверской улице каждый час с 31 декабря по 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти.



Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, фейерверков на Тверской улице не будет.



Для запуска фейерверков подготовили 38 точек во всех округах Москвы. Большую часть из них запустят в 01:00 1 января.

