14 января. Mossovetinfo.ru – Тысячи москвичей не могут продлить резидентные разрешения на парковку и вынуждены парковаться возле собственных домов за деньги из-за проблем с Росреестром, сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что проблемы начались еще в декабре. Для продления резидентного разрешения, позволяющего бесплатно парковаться жителям возле своих домов с 20:00 до 08:00, необходимо получить данные о собственниках жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). По закону эти сведения Росреестр обязан предоставлять в течение 6 дней, однако данные предоставляются с задержкой до месяца.
В ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» подтвердили проблему и сообщили, что информация, необходимая для продления разрешения, задерживается по 3 тысячам запросов от граждан. АМПП направило в Росреестр соответствующий запрос, а также сообщили, что отправляют запрос в Росреестр по каждому конкретному случаю при первых признаках задержки.
В Росреестре также подтвердили наличие проблемы и сообщили, что в конце 2019 года количество запросов на получение данных из ЕГРН резко увеличилось. Сообщается, что чрезмерную нагрузку создали сайты-двойники, которые используют роботов для сбора информации. В результате возникли очереди на получение подготовленных ответов на запросы. В ведомстве также сообщили, что приняты меры, для решения проблемы.
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