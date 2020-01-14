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Город (Москва и область)     14.01.2020 08:26

Тысячи москвичей не могут продлить резидентные разрешения на парковку из-за проблем с Росреестром

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Теги:  парковка  разрешения  резидентные разрешения  Росреестр 

14 января. Mossovetinfo.ru – Тысячи москвичей не могут продлить резидентные разрешения на парковку и вынуждены парковаться возле собственных домов за деньги из-за проблем с Росреестром, сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что проблемы начались еще в декабре. Для продления резидентного разрешения, позволяющего бесплатно парковаться жителям возле своих домов с 20:00 до 08:00, необходимо получить данные о собственниках жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). По закону эти сведения Росреестр обязан предоставлять в течение 6 дней, однако данные предоставляются с задержкой до месяца.

В ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» подтвердили проблему и сообщили, что информация, необходимая для продления разрешения, задерживается по 3 тысячам запросов от граждан. АМПП направило в Росреестр соответствующий запрос, а также сообщили, что отправляют запрос в Росреестр по каждому конкретному случаю при первых признаках задержки.

В Росреестре также подтвердили наличие проблемы и сообщили, что в конце 2019 года количество запросов на получение данных из ЕГРН резко увеличилось. Сообщается, что чрезмерную нагрузку создали сайты-двойники, которые используют роботов для сбора информации. В результате возникли очереди на получение подготовленных ответов на запросы. В ведомстве также сообщили, что приняты меры, для решения проблемы.



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Теги: 
парковка  разрешения  резидентные разрешения  Росреестр 

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