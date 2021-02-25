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Город (Москва и область)
25.02.2021, 14:32
Участники испытаний «Спутник Лайт» в Москве начали проходить медосмотры
25 февраля. Mossovetinfo.ru – Потенциальные участники испытаний вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Москве начали проходить медосмотры, сообщается в telegram-канале комплекса социального развития...
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Город (Москва и область)
25.02.2021, 11:02
В московском метро установят новую систему слежения - СМИ
25 февраля. Mossovetinfo.ru – Новая система слежения появится на 85 станциях московского метро, соответствующий заказ размещен на портале госзакупок, сообщает «Коммерсантъ». Заказ размещен на по...
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Город (Москва и область)
25.02.2021, 10:41
По программе реновации в новые квартиры переехали уже более 25 тысяч москвичей
25 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в новые квартиры переехали уже 25,1 тысячи москвичей, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андре...