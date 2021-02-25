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Город (Москва и область)     25.02.2021 14:32

Участники испытаний «Спутник Лайт» в Москве начали проходить медосмотры

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – Потенциальные участники испытаний вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Москве начали проходить медосмотры, сообщается в telegram-канале комплекса социального развития столицы.

Следить за состоянием здоровья участников испытаний врачи будут с помощью телемедицинских технологий и очных обследований. Кроме того, участники будут вести дневники самонаблюдения в специальном мобильном приложении.

«Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V». Эффективность «лайт-вакцины» составляет 85%, а иммунитет после ее применения будет сохранятся в течение 3-4 месяцев.

Препарат уже прошел две фазы испытаний. 17 февраля Минздрав одобрил переход к третьей фазе испытаний. Исследование будет проведено на двух группах, при этом, слепым методом некоторым участникам испытаний будет введена не вакцина, а препарат-имитатор.

18 феварля мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о начале международных клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник Лайт 

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