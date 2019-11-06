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Город (Москва и область)     06.11.2019 08:40

Участники проекта «Активный гражданин» оценят работу ГБУ «Жилищник»

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Теги:  ГБУ Жилищник  Активный гражданин  голосование 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование, посвященное работе ГБУ «Жилищник».

Участникам голосования предстоит ответить на три вопроса: «Какая компания управляет вашим домом?», «Как вы оцениваете состояние вашего дома?» и «В каком районе вы проживаете?». При этом, в ответах на второй вопрос есть возможность указать свои замечания и предложения по работе управляющей компании.

В ведении ГБУ «Жилищник» сегодня находится более 65% многоквартирных домов в Москве. С появлением данной организации повысилось качество обслуживания жилых домов. Отмечается, что в 2018 году количество жалоб на работу ГБУ «Жилищник» было в 2,5 раза меньше, чем на работу других управляющих организаций.


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Теги: 
ГБУ Жилищник  Активный гражданин  голосование 

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