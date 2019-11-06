6 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование, посвященное работе ГБУ «Жилищник».
Участникам голосования предстоит ответить на три вопроса: «Какая компания управляет вашим домом?», «Как вы оцениваете состояние вашего дома?» и «В каком районе вы проживаете?». При этом, в ответах на второй вопрос есть возможность указать свои замечания и предложения по работе управляющей компании.
В ведении ГБУ «Жилищник» сегодня находится более 65% многоквартирных домов в Москве. С появлением данной организации повысилось качество обслуживания жилых домов. Отмечается, что в 2018 году количество жалоб на работу ГБУ «Жилищник» было в 2,5 раза меньше, чем на работу других управляющих организаций.
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