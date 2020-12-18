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Город (Москва и область)     18.12.2020 09:27

Участники программы реновации получили более 13 тысяч электронных уведомлений

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Теги:  программа реновации жилья  сервисы  реновация жилья  уведомления  программа реновации  жилье  переезд  информирование  помощь 

18 декабря. Mossovetinfo.ru - Более 13 тысяч электронных уведомлений об этапах переселения получили участники программы реновации в Москве, сообщается на портале mos.ru.

В тестовом режиме электронные уведомления участникам программы начали рассылать летом, а полноценно онлайн-информирование заработало в ноябре.

Вначале приходит первое уведомление о начале переселения, затем письмо с предложением новой квартиры, оповещение о необходимости подписать заявление о согласии или отказе после осмотра новой квартиры, оповещения о поданном согласии либо отказе на предложенную квартиру, проект договора на новую квартиру с приглашением на подписание договора, сведения об устранении строительных дефектов в новой квартире (если они были выявлены во время осмотра) с приглашением на повторный осмотр, а также уведомления о подписанном договоре с предложением воспользоваться помощью при переезде.

Как сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, в столице создается электронный суперсервис для помощи в переезде в рамках программы реновации, который будет помогать и сопровождать участников программы на всех ее этапах. Новая система уведомлений станет частью этого суперсервиса.


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Теги: 
программа реновации жилья  сервисы  реновация жилья  уведомления  программа реновации  жилье  переезд  информирование  помощь 

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