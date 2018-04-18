18 апреля. Mossovetinfo.ru – Участники программы реновации жилья в Москве при желании смогут переехать в жилье меньшей площади, получив денежную компенсацию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
«Мы проработали механизм такого переезда с денежной компенсацией переселенцам по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр», - приводит слова Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса.
«В случае отказа от такого варианта собственнику гарантируется переезд в равнозначную квартиру, как это предусмотрено законом и программой реновации, но уже после строительства новых домов», – пояснил заместитель мэра.
Хуснуллин напомнил о возможности докупки дополнительных площадей при переезде из сносимого жилья в новое. Участники программы смогут докупить дополнительные метры с 10-процетной скидкой от рыночной стоимости.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. Первые участники программы реновации переехали в новый дом в марте 2018 года.
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