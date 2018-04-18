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Город (Москва и область)     18.04.2018 17:17

Участники программы реновации смогут выбрать квартиры меньшей площади и получить компенсацию

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Теги:  Марат Хуснуллин  Хуснуллин  реновация  снос пятиэтажек  программа реновации жилья  жилье  программа реновации  переселение 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Участники программы реновации жилья в Москве при желании смогут переехать в жилье меньшей площади, получив денежную компенсацию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

«Мы проработали механизм такого переезда с денежной компенсацией переселенцам по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр», - приводит слова Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса.

«В случае отказа от такого варианта собственнику гарантируется переезд в равнозначную квартиру, как это предусмотрено законом и программой реновации, но уже после строительства новых домов», – пояснил заместитель мэра.

Хуснуллин напомнил о возможности докупки дополнительных площадей при переезде из сносимого жилья в новое. Участники программы смогут докупить дополнительные метры с 10-процетной скидкой от рыночной стоимости.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. Первые участники программы реновации переехали в новый дом в марте 2018 года.


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Теги: 
Марат Хуснуллин  Хуснуллин  реновация  снос пятиэтажек  программа реновации жилья  жилье  программа реновации  переселение 

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