20 сентября. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыт для пассажиров в субботу и воскресенье, 22 и 23 сентября, сообщает Единый транспортный портал Москвы.
Участок будет закрыт для пассажиров в связи с установкой новых шумозащитных экранов, подготовкой участка к использованию в осенне-зимний период, а также работами в вестибюлях станций «Филевский парк», «Багратионовская» и «Кунцевская».
Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут закрыты для входа и выхода пассажиров. Станция «Кунцевская» будет обслуживать только пассажиров Арбатско-Покровской линии. От станции «Киевская» поезда будут ходить до станций «Александровский сад» и «Международная», также со станции можно будет сделать пересадку на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линию.
На время закрытия участка Филевской линии для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Маршрут КМ1 будет ходить от «Киевской» до «Кунцевской» с остановками у закрытых станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 будет ходить от станции «Багратионовская» до станции «Фили». Компенсационные автобусы будут ходить с 05:00 до 02:00, интервал движения не будет превышать 2 минут.
В штатном режиме Филевская линия возобновит работу в 05:30 утра в понедельник, 24 сентября.
09:37 Общество В Москве 20 сентября может быть побит температурный рекорд 80-летней давности
09:09 В России Как россияне будут отдыхать в 2019 году
08:46 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро будет закрыт 22 и 23 сентября
08:31 Общество В Приморье аннулировали результаты выборов губернатора
08:21 Город (Москва и область) В Москве стартовал 11-й сезон программы «Миллион деревьев»
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре
11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров
11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении
08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы