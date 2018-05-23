23 мая. Mossovetinfo.ru – Движение поездов на участке Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» закроют в предстоящие выходные 26 и 27 мая, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.



Будут закрыты для входа и выхода станции Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк», «Пионерская». От станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать в центр через Арбатско-Покровскую линию. От станции «Киевская» пассажиры смогут проехать до станций «Александровский сад» и «Международная», а также по Арбатско-Покровской и Кольцевой линиям.



Филевская линия – одна из старейших в московском метро. В настоящее время на линии проводится масштабная реконструкция. Закрытие движения необходимо для обновления путей. Это решено сделать в выходные, когда линией пользуется в полтора раза меньше пассажиров.