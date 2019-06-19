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Город (Москва и область)
19.06.2019, 17:53
Участок Филевской линии метро закроют для пассажиров 22 и 23 июня
19 июня. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 22 и 23 июня буде закрыто движение поездов по участку Филевской линии метро от станции «Киевская» до станции «Кунцевская», сообщает пресс-служба ...
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Город (Москва и область)
19.06.2019, 16:55
В Москве началось строительство станции метро «Университет дружбы народов»
19 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве начался первый этап строительства станции метро «Университет дружбы народов» Коммунарской линии метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Мос...
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Город (Москва и область)
19.06.2019, 16:14
Новая выделенная полоса появится на Волгоградском проспекте до конца лета
19 июня. Mossovetinfo.ru – Первая выделенная полоса для маршрута сети «Магистарль» за пределами центра города начнет работать на Волгоградском проспекте до конца лета, сообщил в своем микроблоге в ...