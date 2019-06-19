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Город (Москва и область)     19.06.2019 17:53

Участок Филевской линии метро закроют для пассажиров 22 и 23 июня

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Теги:  метро  метрополитен  Филевская линия 

19 июня. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 22 и 23 июня буде закрыто движение поездов по участку Филевской линии метро от станции «Киевская» до станции «Кунцевская», сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

Участок закроют для проведения работ по реконструкции инфраструктуры наземной части Филевской линии метрополитена.

Для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».

Поезда по Филевской линии будут ходить от станции «Киевская» до станций «Александровский сад» и «Деловой центр», кроме того, со станции «Киевская» Филевской линии можно будет перейти на одноименные станции Арбатско-Покровской и Кольцевой линий. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

На время закрытия участка Филевской линии, для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Автобус КМ1 будет ходить от «Киевской» до «Кунцевской» с остановками у закрытых станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Автобус КМ2 будет ходить между станциями «Багратионовская» и «Фили». Работать компенсационные маршруты будут с 05:00 до 02:00.

В обычном режиме Филевская линия возобновит работу в понедельник, 24 июня с открытием метрополитена.


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Теги: 
метро  метрополитен  Филевская линия 

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