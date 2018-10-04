4 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрыт для пассажиров в субботу и воскресенье, 6 и 7 октября, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Участок будет закрыт в связи с работами по укреплению стен на перегоне между станциями «Студенческая» и «Кутузовская», бетонированию платформы на станции «Кунцевская», строительными работами на станциях «Филевский парк» и «Багратионовская», а также в связи с укладкой подземных трубопроводов под путями.
Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут закрыты для входа и выхода пассажиров. Станция «Кунцевская» будет обслуживать только пассажиров Арбатско-Покровской линии. От станции «Киевская» поезда будут ходить до станций «Александровский сад» и «Международная», также со станции можно будет сделать пересадку на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линию.
На время закрытия участка Филевской линии для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Маршрут КМ1 будет ходить от «Киевской» до «Кунцевской» с остановками у закрытых станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 будет ходить от станции «Багратионовская» до станции «Фили». Компенсационные автобусы будут ходить с 05:00 до 02:00, интервал движения не будет превышать 2 минут.
В штатном режиме Филевская линия возобновит работу в 05:30 утра в понедельник, 8 октября.
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