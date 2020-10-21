 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     22.10.2020 00:18

Участок Филевской линии метро закроют в выходные, 24 и 25 октября

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  Филевская линия 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метро от станции «Пионерская» до станции «Кунцевская» закроют в субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, сообщается на официальном сайте московского метрополитена.

Участок Филевской линии закроют в связи со строительством западного участка Большой Кольцевой линии метро, по правилам безопасности пассажирское движение должно быть приостановлено.

Поезда по Филевской линии будут ходить только до станции «Пионерская», которая станет временной конечной. Для пассажиров будет запущен бесплатный компенсационный автобусный маршрут КМ от «Пионерской» до «Кунцевской». На маршруте будут работать шесть автобусов особо большой вместимости. Маршрут будет работать с 05:15 до 02:00, интервал движения составит около 3 минут.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  Филевская линия 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

01:06 Общество Расходы россиян резко выросли в период пандемии - исследование

00:31 Другое Московский «Локомотив» в Лиге чемипонов сыграл вничью с «Зальцбургом»

00:18 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закроют в выходные, 24 и 25 октября

18:58 Власть Путин заявил, что жесткие ограничения из-за коронавируса вводить не планируется

17:07 Город (Москва и область) В Москве открылся последний участок проспекта Генерала Дорохова

Актуальные материалы

00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток

09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение

00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846

02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет

01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru