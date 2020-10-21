22 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метро от станции «Пионерская» до станции «Кунцевская» закроют в субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, сообщается на официальном сайте московского метрополитена.



Участок Филевской линии закроют в связи со строительством западного участка Большой Кольцевой линии метро, по правилам безопасности пассажирское движение должно быть приостановлено.



Поезда по Филевской линии будут ходить только до станции «Пионерская», которая станет временной конечной. Для пассажиров будет запущен бесплатный компенсационный автобусный маршрут КМ от «Пионерской» до «Кунцевской». На маршруте будут работать шесть автобусов особо большой вместимости. Маршрут будет работать с 05:15 до 02:00, интервал движения составит около 3 минут.



Кроме того, пассажиры могут воспользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии.