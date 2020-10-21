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Город (Москва и область)
22.10.2020, 00:18
Участок Филевской линии метро закроют в выходные, 24 и 25 октября
22 октября. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии метро от станции «Пионерская» до станции «Кунцевская» закроют в субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, сообщается на официальном сайте московс...
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Город (Москва и область)
21.10.2020, 17:07
В Москве открылся последний участок проспекта Генерала Дорохова
21 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли движение по третьему, последнему участку новой вылетной магистрали - проспекту Генерала Дорохова. Участок от Минской улицы до ТТК открыл мэр Мо...
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Город (Москва и область)
21.10.2020, 11:44
Власти Москвы объяснили, для чего нужно чекиниться в ночных клубах
21 октября. Mossovetinfo.ru – Посетителей ночных клубов Москвы, которые зарегистрировались при посещении, не будут сажать на карантин в случае выявления у кого-то из посетителей коронавируса, сообщ...