30 марта. Mossovetinfo.ru – Участок Таганско-Краснопресненской линии метро от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно в связи со строительством Некрасовской линии. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Будут закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».



Между станциями «Планерная» и «Пролетарская» будут курсировать с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты.



В период закрытия организуют четыре бесплатных автобусных маршрутов. На некоторых районных маршрутах увеличат число автобусов и троллейбусов, а также добавят экспрессные рейсы. Кроме того, 14 регулярных маршрутов станут бесплатными.



Проезд на электричках от станции Текстильщики до Курского вокзала на время закрытия станций будет бесплатным. Кроме того, на время закрытия станций изменится схема движения.