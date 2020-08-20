20 августа. Mossovetinfo.ru – Участок Некрасовской линии метро от станции «Лефортово» до станции «Нижегородская» изменит режим работы в выходные 22, 23 29 и 30 августа, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
В связи с работами по прокладке коммуникаций на участке строящейся Большой кольцевой линии метро, станции «Авиамоторная» и «Лефортово» будут закрываться для пассажиров в 23:00.
Для проезда к станции Нижегородская можно будет воспользоваться МЦК, для проезда к станции «Авиамоторная» - Калининской линией, для проезда к станции «Лефортово» - наземным общественным транспортом.
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