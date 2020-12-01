1 декабря. Mossovetinfo.ru – Участок Некрасовской линии метро от станции «Нижегородская» до станции «Лефортово» будет закрыт с 12 по 14 декабря в связи с работами по подготовке к открытию станции БКЛ «Электрозаводская» сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В указанный период на участке «Нижегородская» - «Авиамоторная» - «Лефортово» будет ходить бесплатный компенсационный автобус КМ.
Ранее сообщалось, что в связи с работами по открытию новых станций БКЛ, с 12 по 22 декабря будут введены ограничения на Большой Кольцевой и Солнцевской линиях метро.
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