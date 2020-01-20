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Город (Москва и область)     20.01.2020 15:31

Участок Некрасовской линии метро закроют на два дня в конце марта для открытия нового участка

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Теги:  метро  Некрасовская линия  закрытие станций метро 

20 января. Mossovetinfo.ru – Участок Некрасовской линии метро от станции «Некрасовская» до станции «Косино» закроют на два дня в конце марта для ввода в эксплуатацию нового участка линии, а также станции «Лефортово» Северо-Восточного участка БКЛ, сообщается на официальном сайте управы района Некрасовка.

Станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» будут закрыты для пассажиров с 02:30 20 марта до 04:30 23 марта.

В конце марта планируется запустить участок Некрасовской линии, на котором будут расположены станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». В дальнейшем линия будет продлена до станции «Электрозаводская», а после запуска БКЛ участок между станциями «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Электрозаводская» войдет в состав новой кольцевой линии.


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Карта места

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Теги: 
метро  Некрасовская линия  закрытие станций метро 

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