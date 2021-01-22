 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Город (Москва и область)     22.01.2021 16:50

Участок оранжевой линии метро закроют с 23 января на две недели

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  Калужско-Рижская линия 

22 января. Mossovetinfo.ru – Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт на две недели. Об этом сообщает департамент транспорта. С 23 января по 7 февраля закроют участок от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки».

Поезда будут ходить от «Новых Черемушек» в центр и от станции «Беляево» на юг. От станции метро «Калужская», которая будет полностью закрыта для пассажиров, до ближайших работающих станций запустят бесплатные автобусы.

Закрытие необходимо для прокладки тоннеля строящейся Большой кольцевой линии.

На время закрытия участка Калужско-Рижской линии будет запущен компенсационный автобусный маршрут КМ с остановками у закрытых станций. В связи с этим, в районе закрытого участка линии изменится схема движения для обеспечения приоритета общественного транспорта.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  Калужско-Рижская линия 

Возврат к списку

Лента новостей

17:17 Город (Москва и область) Собянин считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в Москве

16:59 Общество Венедиктову не поступали материалы о лишении лицензии радиостанции «Эхо Москвы»

16:50 Город (Москва и область) Участок оранжевой линии метро закроют с 23 января на две недели

16:08 В мире Новая администрация США намерена продлить ДСНВ на пять лет

15:14 Власть Совет Федерации разработал законопроект о легализации апартаментов

Актуальные материалы

09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно

09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19

08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru