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Город (Москва и область)     04.11.2022 10:29

Участок оранжевой ветки метро от станции «Октябрьская» до «Новых Черемушек» закрыт до 8 ноября

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Теги:  метро  участок  закрытие 

4 ноября. Mossovetinfo.ru - С 4 по 8 ноября закрыт участок «Октябрьская» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии столичного метро, сообщается на сайте мэра Москвы, о чем ранее сообщало информационное агентство МОССОВЕТ.

Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ.

Пассажиров попросили выбирать альтернативные маршруты заранее и избегать поездок в часы пик.

Уточняется, что также можно воспользоваться: Большой кольцевой линией (БКЛ) метро - через нее можно пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии подземки; Московским центральным кольцом (МЦК); Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через станцию «Бутовская»; маршрутами наземного транспорта.

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Карта места

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Теги: 
метро  участок  закрытие 

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