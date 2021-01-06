Участок оранжевой ветки метро закроют с 23 января по 7 февраля

6 января. Mossovetinfo.ru - Участок Калужско-Рижской линии метро от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Об этом сообщает департамент транспорта.



Закрытие необходимо для прокладки тоннеля строящейся Большой кольцевой линии. Поезда будут ходить от станции «Новые Черемушки» в центр и от станции «Беляево» на юг. Между станциями «Беляево» - «Калужская» - «Новые Черемушки» запустят бесплатные автобусы.