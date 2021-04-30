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Город (Москва и область)     30.04.2021 22:45

Участок салатовой ветки метро закроют с 1 по 23 мая

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Теги:  метро  метрополитен  Люблинско-Дмитровская линия 

1 мая. Mossovetinfo.ru — Участок Люблинско-Дмитровской линии метро будет закрыт с 1 по 23 мая. Поезда не будут ходить от станции «Дубровка» до станции «Волжская».

Метро не будет работать в связи с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии. Согласно правилам безопасности, пассажирское движение во время проведения работ запрещено.

В районе закрытых станций метро будут запущены компенсационные автобусы КМ, изменится схема движения транспорта. Подробнее об изменениях схемы движения и маршрутах автобусов КМ можно узнать здесь.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Люблинско-Дмитровская линия 

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