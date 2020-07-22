22 июля. Mossovetinfo.ru – Строительство участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе планируется завершить в 2022 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства во вторник, 21 июля.
По словам Собянина, строительство идет в сложных условиях, так как рядом находятся жилые дома, железная дорога и многочисленные коммуникации. Кроме того, данный участок насыщен инженерными сооружениями, в частности на нем будет построена одна из крупнейших эстакад, протяженностью 2,4 километра.
В свою очередь заммэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что открытие движения по этому участку СВХ будет проходить постепенно, на отдельных элементах.
Мэр Москвы отметил, что открытие данного участка СВХ улучшит транспортную ситуацию для порядка 800 тысяч жителей северо-востока Москвы.
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