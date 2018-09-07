Другие материалы
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Город (Москва и область)
07.09.2018, 09:22
Дачную усадьбу XIX века в Сокольниках отреставрируют
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Две постройки на территории дачной усадьбы XIX века в Сокольниках будут отреставрированы, сообщает портал mos.ru. Дачная усадьба была построена в XIX веке статск...
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Город (Москва и область)
07.09.2018, 08:54
В Московском зоопарке родился краснокнижный капуцин-плакса
7 сентября. Mossovetinfo.ru – В московском зоопарке произошло пополнение в семействе краснокнижных обезьян – родился детеныш капуцин-плакса, сообщает портал mos.ru. Детеныш родился 29 августа...
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Город (Москва и область)
07.09.2018, 08:44
МЦК второй день подряд устанавливает рекорд по количеству перевезенных пассажиров
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Второй день подряд на МЦК устанавливается рекорд пассажиропотока, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена в Twitter. В четверг, 6 сентября, п...