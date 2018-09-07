7 сентября. Mossovetinfo.ru – Часть Тверской улицы и ряд прилегающих переулков перекрыли для движения транспорта в связи с подготовкой и проведением Дня города, сообщает портал mos.ru.



Для автомобилистов закрыт участок Тверской улицы от Моховой улицы до бульварного кольца, а также Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки, и Тверской проезд. Перекрытие будет действовать до 12:00 понедельника, 10 сентября.



Кроме того, до 06:00 воскресеьня 9 сентября перекрыто движение по Большому Николопесковскому переулку.



О всех перекрытиях, связанных с проведением Дня города, а также с предстоящими выборами мэра Москвы, можно узнать здесь.