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Город (Москва и область)     03.08.2020 08:33

Участок Тверской улицы закрыт 3 августа из-за работ по замене асфальта

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Теги:  Тверская улица  перекрытие движения  дорожные работы  изменение маршрутов  общественный транспорт 

3 августа. Mossovetinfo.ru – Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью закрыт для проезда транспорта в связи с работами по замене асфальта, сообщается на портале mos.ru.

Участок закрылся для проезда в 00:00 3 августа и откроется в 00:00 4 августа. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и строить маршруты с учетом перекрытий.

Кроме того, из-за дорожных работ на Тверской улице временно изменились некоторые маршруты наземного общественного транспорта. С 22:00 2 августа по 5 августа автобусы будут так:

— М1 — от улицы Кравченко до станции метро «Лубянка» и от больницы РЖД до площади Тверская Застава,
— М10 — от Лобненской улицы до станции метро «Трубная»,
— № 101 — от Дворца спорта «Мегаспорт» до площади Тверская Застава,
— № 904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверская Застава,
— С43 — от остановки «Силикатный завод» до станции метро «Краснопресненская»,
— Н1 — от аэропорта Шереметьево до площади Тверская Застава.

Помимо этого, автобусы А и № 15 могут следовать с увеличенными интервалами.


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Карта места

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Теги: 
Тверская улица  перекрытие движения  дорожные работы  изменение маршрутов  общественный транспорт 

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