3 августа. Mossovetinfo.ru – Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью закрыт для проезда транспорта в связи с работами по замене асфальта, сообщается на портале mos.ru.
Участок закрылся для проезда в 00:00 3 августа и откроется в 00:00 4 августа. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и строить маршруты с учетом перекрытий.
Кроме того, из-за дорожных работ на Тверской улице временно изменились некоторые маршруты наземного общественного транспорта. С 22:00 2 августа по 5 августа автобусы будут так:
— М1 — от улицы Кравченко до станции метро «Лубянка» и от больницы РЖД до площади Тверская Застава,
— М10 — от Лобненской улицы до станции метро «Трубная»,
— № 101 — от Дворца спорта «Мегаспорт» до площади Тверская Застава,
— № 904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверская Застава,
— С43 — от остановки «Силикатный завод» до станции метро «Краснопресненская»,
— Н1 — от аэропорта Шереметьево до площади Тверская Застава.
Помимо этого, автобусы А и № 15 могут следовать с увеличенными интервалами.
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