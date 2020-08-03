3 августа. Mossovetinfo.ru – Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью закрыт для проезда транспорта в связи с работами по замене асфальта, сообщается на портале mos.ru.



Участок закрылся для проезда в 00:00 3 августа и откроется в 00:00 4 августа. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и строить маршруты с учетом перекрытий.



Кроме того, из-за дорожных работ на Тверской улице временно изменились некоторые маршруты наземного общественного транспорта. С 22:00 2 августа по 5 августа автобусы будут так:



— М1 — от улицы Кравченко до станции метро «Лубянка» и от больницы РЖД до площади Тверская Застава,

— М10 — от Лобненской улицы до станции метро «Трубная»,

— № 101 — от Дворца спорта «Мегаспорт» до площади Тверская Застава,

— № 904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверская Застава,

— С43 — от остановки «Силикатный завод» до станции метро «Краснопресненская»,

— Н1 — от аэропорта Шереметьево до площади Тверская Застава.



Помимо этого, автобусы А и № 15 могут следовать с увеличенными интервалами.