30 августа. Mossovetinfo.ru – Семь новых станций открылись 30 августа на Калининско-Солнцевской линии московского метро.
Заработали станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».
Протяженность нового участка – более 14 километров. После открытия новых станций метро стало доступнее для 600 тысяч человек. Кроме того, новый участок должен разгрузить юго-западный участок Сокольнической линии метро.
Всего в Москве с начала 2018 года уже открылись 15 новых станций метро. С 2011 по 2018 год в столице открыта 71 станция, включая 31 станцию Московского центрального кольца.
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