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Город (Москва и область)     11.05.2021 17:40

Учрежден памятный знак в честь 80-летия битвы за Москву

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Теги:  Битва за Москву  награды 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об учреждении памятного знака «80 лет битвы за Москву», сообщается на портале mos.ru.

Памятный знак вручат более, чем трем тысячам ветеранам, которые принимали участие в битве за Москву. Из них 1075 человек проживают в столице, а остальные - в других субъектах России, а также в других государствах.

Завершить вручение планируется кв декабре 2021 года - к 80-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой.


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Теги: 
Битва за Москву  награды 

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