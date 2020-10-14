14 октября. Mossovetinfo.ru – Уличное освещение и архитектурную подсветку зданий и объектов в Москве перевели на зимний режим работы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.
В связи с сокращением светового дня, освещение и архитектурная подсветка в Москве теперь включаются раньше и работают дольше. По словам Бирюкова, яркое освещение позволяет повысить безопасность в городе, а также создает хорошее настроение москвичам и гостям столицы.
Архитектурно-художественная подсветка в Москве включается одновременно с уличным освещением, но отключается раньше. В 23:00 отключается подсветка жилых домов, в 00:00 - подсветка административных зданий, в 01:00 - подсветка вестибюлей метро, в 03:00 - подсветка мостов в центре Москвы.
Бирюков также напомнил, что несколько лет назад в Москве составили специальный ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. В зависимости от фактического освещения специальные датчики дают команды диспетчерам на включение освещения.
При этом, в случае пасмурной погоды или снегопада, диспетчер может включить освещение раньше.
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