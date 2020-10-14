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Город (Москва и область)     14.10.2020 13:26

Уличное освещение Москвы перевели на зимний режим работы

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Теги:  освещение  подсветка  режим работы 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Уличное освещение и архитектурную подсветку зданий и объектов в Москве перевели на зимний режим работы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

В связи с сокращением светового дня, освещение и архитектурная подсветка в Москве теперь включаются раньше и работают дольше. По словам Бирюкова, яркое освещение позволяет повысить безопасность в городе, а также создает хорошее настроение москвичам и гостям столицы.

Архитектурно-художественная подсветка в Москве включается одновременно с уличным освещением, но отключается раньше. В 23:00 отключается подсветка жилых домов, в 00:00 - подсветка административных зданий, в 01:00 - подсветка вестибюлей метро, в 03:00 - подсветка мостов в центре Москвы.

Бирюков также напомнил, что несколько лет назад в Москве составили специальный ежедневный график включения и выключения городского освещения и подсветки. В зависимости от фактического освещения специальные датчики дают команды диспетчерам на включение освещения.

При этом, в случае пасмурной погоды или снегопада, диспетчер может включить освещение раньше.


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Теги: 
освещение  подсветка  режим работы 

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