8 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в районе Воробьевых гор перекроют для движения транспорта 10 июня в связи с подготовкой к фестивалю болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
Перекрытия связаны с проверкой готовности инфраструктуры к фестивалю болельщиков ФИФА, который будет проходить на смотровой площадке на Воробьевых горах в дни проведения ЧМ-2018.
Движение автомобилей будет перекрыто на ряде участков улиц Лебедева и Косыгина, по улице Менделеевская, по Университетскому проспекту на участке от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта и по Мичуринскому проспекту на участке от разворота в районе станции метро «Ломоносовский проспект» до Университетского проспекта. Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00.
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