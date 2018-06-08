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Город (Москва и область)     08.06.2018 14:24

Улицы возле Воробьевых гор перекроют 10 июня

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Теги:  Воробьевы горы  ограничение движения  фестиваль болельщиков 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в районе Воробьевых гор перекроют для движения транспорта 10 июня в связи с подготовкой к фестивалю болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

Перекрытия связаны с проверкой готовности инфраструктуры к фестивалю болельщиков ФИФА, который будет проходить на смотровой площадке на Воробьевых горах в дни проведения ЧМ-2018.

Движение автомобилей будет перекрыто на ряде участков улиц Лебедева и Косыгина, по улице Менделеевская, по Университетскому проспекту на участке от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта и по Мичуринскому проспекту на участке от разворота в районе станции метро «Ломоносовский проспект» до Университетского проспекта. Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00.


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Карта места

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Теги: 
Воробьевы горы  ограничение движения  фестиваль болельщиков 

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