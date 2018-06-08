8 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в районе Воробьевых гор перекроют для движения транспорта 10 июня в связи с подготовкой к фестивалю болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.



Перекрытия связаны с проверкой готовности инфраструктуры к фестивалю болельщиков ФИФА, который будет проходить на смотровой площадке на Воробьевых горах в дни проведения ЧМ-2018.



Движение автомобилей будет перекрыто на ряде участков улиц Лебедева и Косыгина, по улице Менделеевская, по Университетскому проспекту на участке от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта и по Мичуринскому проспекту на участке от разворота в районе станции метро «Ломоносовский проспект» до Университетского проспекта. Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00.