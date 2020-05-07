7 мая. Mossovetinfo.ru – Главный врач московской городской поликлиники № 180 Юлия Борисовна Сергеева скончалась в результате заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.



Сообщается, что врачи с первого дня болезни боролись за жизнь Юлии Сергеевой, 43 дня она провела на искусственной вентиляции легких, на аппарате ЭКМО. Однако вызванные коронавирусной инфекцией осложнения оказались несовместимы с жизнью.



Юлия Сергеева отдала профессии более 30 лет, с 2016 года стала главврачом городской поликлиники № 180.