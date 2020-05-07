Другие материалы
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Город (Москва и область)
07.05.2020, 14:26
Умерла главврач московской поликлиники, заразившаяся коронавирусом
7 мая. Mossovetinfo.ru – Главный врач московской городской поликлиники № 180 Юлия Борисовна Сергеева скончалась в результате заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте департамента зд...
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Город (Москва и область)
07.05.2020, 12:29
Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
7 мая. Mossovetinfo.ru – Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Сергей Собянин. «Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды...
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Город (Москва и область)
07.05.2020, 12:24
Маски и перчатки в московском метро нужно будет носить обязательно
7 мая. Mossovetinfo.ru – Медицинские маски и перчатки в московском метро нужно будет носить обязательно. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин. Соответст...