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Город (Москва и область)     24.03.2020 10:02

Умершая в больнице в Коммунарке пациентка имела тяжелую форму онкологии - власти

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Теги:  коронавирус  Коммунарка  смерть 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Пожилая пациентка, скончавшаяся в больнице в Коммунарке, имела паллиативную форму онкологии, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Женщина была госпитализирована из-за контакта с дочерью, которая вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Однако прижизненные анализы скончавшейся пациентки показали, что сама она не была заражена коронавирусом.

Смерть наступила в результате онкологического заболевания, внутренние органы и ткани пациентки были поражены метастазами.


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Теги: 
коронавирус  Коммунарка  смерть 

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