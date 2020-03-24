24 марта. Mossovetinfo.ru – Пожилая пациентка, скончавшаяся в больнице в Коммунарке, имела паллиативную форму онкологии, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Женщина была госпитализирована из-за контакта с дочерью, которая вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Однако прижизненные анализы скончавшейся пациентки показали, что сама она не была заражена коронавирусом.
Смерть наступила в результате онкологического заболевания, внутренние органы и ткани пациентки были поражены метастазами.
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