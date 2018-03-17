Утечки свалочного газа на полигоне ТБО «Ядрово» под Волоколамском ликвидировали

17 марта. Mossovetinfo.ru - Последствия нескольких залповых выбросов сероводорода, которые произошли на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе вечером 16 марта, - ликвидированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования (Минэкологии) Московской области. По данным Минэкологии выбросы сероводорода произошли из-за резкого похолодания и изменения атмосферного давления.



По данным Минэкологиии, станции экологического мониторинга, установленные в Волоколамске и близлежащих населенных пунктах, ночью с 23:00 16 марта до 01:00 17 марта зафиксировали превышение ПДК в 5-7 раз по сероводороду. В целях оперативного реагирования на полигоне уже к 01:30 ночи была развернута работа межведомственного штаба.



Отметим, что МЧС России по Московской области в своем сообщении о проводимых на территории Московской области работах по дегазации и рекультивации 3-х полигонов ТБО по состоянию по состоянию на 22.00 16.03.2018 сообщало, что «в результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы для жителей города не выявлено». Аналогичные сообщения МЧС были и 17 марта.

Также 16 марта МЧС по Московской области сообщило, что в Волоколамском муниципальном районе «планируется увеличение лабораторий Мосэкомониторинга с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха».