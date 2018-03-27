Утилизация мусора от сноса пятиэтажек в Москве не станет проблемой для Подмосковья

27 марта. Mossovetinfo.ru - Властями столичного региона предусмотрены способы утилизации строительных отходов по программе реновации в Москве и реализация программы не создаст экологических проблем. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев выступая в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».



« У нас и у Москвы есть программа, которая позволяет говорить о том, что не будет являться проблемой снос старых пятиэтажек», - сказал Воробьев.



Воробьев отметил, что этот «правильный и логичный вопрос» часто задают властям.



По оценкам московских властей за все время реализации программы реновации образуется порядка 300 тысяч тонн строительного мусора. Предполагается, что бетон от сносимых зданий используют для создания состава для рекультивации подмосковных свалок.