 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     25.01.2023 11:58

Уткин Борис Павлович - справка

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Уткин Борис Павлович  Почетный Почетный гражданин города Москвы 

25 января, Mossovetinfo.ru - Борис Павлович Уткин является участником обороны Москвы, военного Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, Сталинградской и Курской битв, битвы за Днепр, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Карпатской и Дебреценской стратегических операций, освобождения Венгрии и Австрии.

Б.П. Уткин награжден Орденом Почета, Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени, Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Красной Звезды (трижды), Орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а также многими медалями, среди которых медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Б.П. Уткин занимается общественной и научной деятельностью, активно участвует в ветеранском движении по противодействию фальсификации истории, военно-патриотической работе.
Присвоить ветерану звание «Почетный гражданин города Москвы» предложено за заслуги в области военно-исторической науки и многолетнюю общественную деятельность по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории России.

5 декабря 2022 года, в День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой (1941 год) проект постановления Московской городской Думы «О присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» Уткину Борису Павловичу» единогласно поддержала комиссия Московской городской Думы и Правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы».

23 февраля 2023 года Уткину Б.П. исполняется 100 лет.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Уткин Борис Павлович  Почетный Почетный гражданин города Москвы 

Возврат к списку

Лента новостей

11:58 Город (Москва и область) Уткин Борис Павлович - справка

17:56 Другое Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении - Лукашенко

12:53 Мнения Путин: у ЕАЭС есть все возможности стать одним из мощных полюсов многополярного мира

15:04 Происшествия Серийный убийца кошек в Москве приговорен к 2,5 годам колонии-поселения

14:17 Другое Украина складирует предоставляемые Западом вооружения и боеприпасы на территориях атомных электростанций - СВР

Актуальные материалы

21:56 Власть Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января - Минцифры

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru