Уткин Борис Павлович - справка

25 января, Mossovetinfo.ru - Борис Павлович Уткин является участником обороны Москвы, военного Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, Сталинградской и Курской битв, битвы за Днепр, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Карпатской и Дебреценской стратегических операций, освобождения Венгрии и Австрии.



Б.П. Уткин награжден Орденом Почета, Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени, Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Красной Звезды (трижды), Орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а также многими медалями, среди которых медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».



Б.П. Уткин занимается общественной и научной деятельностью, активно участвует в ветеранском движении по противодействию фальсификации истории, военно-патриотической работе.

Присвоить ветерану звание «Почетный гражданин города Москвы» предложено за заслуги в области военно-исторической науки и многолетнюю общественную деятельность по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории России.



5 декабря 2022 года, в День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой (1941 год) проект постановления Московской городской Думы «О присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» Уткину Борису Павловичу» единогласно поддержала комиссия Московской городской Думы и Правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы».



23 февраля 2023 года Уткину Б.П. исполняется 100 лет.