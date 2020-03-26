26 марта. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект строительства дома в рамках программы реновации жилья в поселении Розановское в ТиНАО, сообщает пресс-служба ведомства.
Четырехсекционный жилой дом будет построен в поселке Знамя Октября. В доме будет 236 квартир: 43 однокомнатных, 164 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Несколько квартир будут приспособлены для маломобильных людей.
Первый этаж дома будет нежилым. В каждой секции здания будет входная группа с вестибюлем, в котором будут обустроены комната консьержа, помещение для хранения колясок, помещение для хранения уборочного инвентаря, лифтовой холл, технические помещения.
Территория возле дома будет благоустроена, появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха, будет установлено освещение, появятся газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Также возле дома обустроят плоскостную парковку.
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