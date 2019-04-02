2 апреля. Mossovetinfo.ru –Президиум правительства Москвы на своем заседании во вторник, принял постановление о присвоении названий четырем новым станциям московского метрополитена.



Будущая конечная станция Сокольнической линии будет называться «Коммунарка», ее планируется открыть в 2019 году.

Две станции Большой Кольцевой линии получат названия «Мневники» и «Карамышевская».



Станция, Калининско-Солнцевской линии будет называться «Внуково» она будет расположена на территории одноименного аэропорта.