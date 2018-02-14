Увеличение налоговых доходов позволяет городу эффективнее выполнять социальные обязательства -- Шапошников

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Увеличение поступлений по налогам позволяет городу не только уверенно выполнять ранее взятые на себя социальные обязательства перед москвичами, но и осуществлять повышение выплат наименее защищенным категориям граждан», - заявил Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на расширенном заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Москве по подведению итогов работы ведомства за 2017 год.



По словам Председателя Мосгордумы: «Налоговые доходы бюджета в текущем году прогнозируются в объеме 1 трлн 885 млрд рублей, что более чем на 130 млрд превышает аналогичное прогнозное значение 2017 года. Такой колоссальный рост обусловлен двумя ключевыми факторами: экономика столицы стабильно развивается и повышается собираемость налогов, которую обеспечивают московские налоговики».