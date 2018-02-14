Другие материалы
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Город (Москва и область)
14.02.2018, 14:06
Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора
14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Внедрение системы раздельного сбора мусора в 2018 году должно стать приоритетом для глав муниципальных образований Московской области. Об этом выступая с ежегодным обр...
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Город (Москва и область)
14.02.2018, 12:39
5 тысяч рублей для всех жителей Московской области старше 70 лет предложил единовременно выплатить губернатор
14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Осуществить за счет средств дополнительных доходов бюджета единовременную выплату по 5 тысяч рублей для всех жителей Московской области старше 70 лет предложил Губерна...
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Город (Москва и область)
14.02.2018, 12:27
Воробьев: «Будущее - это новый уровень стратегического партнерства с Москвой»
14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Будущее (Московской области – ред.) - это новый уровень стратегического партнерства с Москвой»,- сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в начале своего...