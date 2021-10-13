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Город (Москва и область)     13.10.2021 09:45

В 10 московских школах введут бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  школы  экспресс-тестирование 

13 октября. Mossovetinfo.ru — В качестве пилотного проекта в 10 московских школах запустят экспресс-тестирование школьников на коронавирус, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам заммэра, школьники с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить тестирование раз в две недели.

«Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача», - заявила Ракова.

Вице-мэр отметила, что такое решение принято в связи с тем, что в последний месяц отмечен рост заболеваемости коронавирусом и госпитализаций детей. За последние две недели прирост заболевших школьников составил 42%.

При этом дети в 1,5 раза чаще взрослых заражают родственников, которые живут с ними в одной квартире. При этом, сами дети часто переносят коронавирус бессимптомно, однако их взрослые родственники болеют тяжелее.

В тоже время власти Москвы не хотят переводить школы на удаленное обучение, так как считают это крайней мерой.

Ранее сообщалось, что в 20 местах Москвы появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  школы  экспресс-тестирование 

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