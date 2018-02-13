В 2017 году на территории парков и ООПТ в Москве выявлено 67 объектов самовольного строительства

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Госинспекция по недвижимости Москвы зафиксировала снижение нарушений в парках и на особо охраняемых природных территориях, сообщили ИА «Моссовет» в Госинспекции.



«В 2017 году на территории парков и ООПТ проведено порядка 2500 контрольно-инспекционных мероприятий, выявлено 132 нарушения и 67 объектов самовольного строительства, которые ранее были возведены на территории без разрешительной документации», - отмечается в сообщении.



Также в госинспекции отмечают, что «парковые зоны и особо охраняемые природные территории являются одним из приоритетных направлений мониторинга Госинспекции по недвижимости и составляет 7,8 % от общего количества всех контрольно-инспекционных мероприятий».



На территории Москвы насчитывается 78 парковых территорий из них 8 территорий музеев-усадеб и 70 территорий парков, общей площадью 3706,8 га, а также 120 особо охраняемых природных территорий, общей площадью 13900 га., - напомнили в Госинспекция по недвижимости Москвы.