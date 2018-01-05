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Город     05.01.2018 14:04

В 2017 году в Москве отреставрировали 182 памятника архитектуры

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Теги:  Сергей Собянин  памятники  реставрация 

5 января. Mossovetinfo.ru – В 2017 году в Москве отреставрировали 182 памятника архитектуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Многие уникальные объекты спасены от разрушения. Начали восстанавливать ряд знаковых объектов», - сказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что среди них легендарный Дом Наркомфина. Культурное наследие Москвы сохраняется как за счет бюджета, так и силами инвесторов.

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  памятники  реставрация 

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