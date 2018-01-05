В 2017 году в Москве отреставрировали 182 памятника архитектуры

5 января. Mossovetinfo.ru – В 2017 году в Москве отреставрировали 182 памятника архитектуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«Многие уникальные объекты спасены от разрушения. Начали восстанавливать ряд знаковых объектов», - сказал мэр Москвы.



Собянин отметил, что среди них легендарный Дом Наркомфина. Культурное наследие Москвы сохраняется как за счет бюджета, так и силами инвесторов.