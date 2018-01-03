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Город     03.01.2018 12:02

В 2018 году по 60 адресам в Москве установят новые светофоры

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Теги:  ЦОДД  светофоры 

3 января. Mossovetinfo.ru - В 2018 году по 60 адресам в Москве установят новые светофоры. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В 2017 году в столице светофорами оборудовали 59 участков улично-дорожной сети.

В настоящее время в Москве работает 2,5 тысячи светофорных объектов, которые включают в себя более 40 тысяч светофоров.

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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  светофоры 

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