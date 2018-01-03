В 2018 году по 60 адресам в Москве установят новые светофоры

3 января. Mossovetinfo.ru - В 2018 году по 60 адресам в Москве установят новые светофоры. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



В 2017 году в столице светофорами оборудовали 59 участков улично-дорожной сети.



В настоящее время в Москве работает 2,5 тысячи светофорных объектов, которые включают в себя более 40 тысяч светофоров.