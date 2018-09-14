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Город (Москва и область)     14.09.2018 10:37

В 2019 году московских застройщиков станут проверять в два раза чаще

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Теги:  Москомстройинвест  строительство  проверки 

14 сентября. Mossoverinfo.ru – В 2019 году количество плановых проверок на московских стройках вырастет в два раза, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В 2018 году запланировано 90 плановых проверок деятельности застройщиков. В 2019 году количество проверок вырастет до 181.

Помимо плановых проверок, будут проходить и другие проверки деятельности застройщиков, в особенности тех, которые привлекают средства граждан.


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Теги: 
Москомстройинвест  строительство  проверки 

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