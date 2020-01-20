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Город (Москва и область)     20.01.2020 11:46

В 2019 году в центре Москве стало на 7 объектов долгостроя меньше

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Теги:  ЦАО  долгострои 

20 января. Mossovetinfo.ru – В 2019 году из списка долгостроев в центре Москвы исключили семь объектов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы, со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По словам Левкина, один из семи объектов будет введен в строй, еще на шести объектах возобновлены работы.

Всего в Центре Москвы с 2011 года было выявлено 220 объектов долгостроя. К настоящему моменту из этого списка исключен 181 объект: 40 из них ввели в строй, на 78 возобновились работы, на 63 строительство отменено, участки благоустроены. Еще по 39 объектам продолжаются работы.


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Теги: 
ЦАО  долгострои 

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